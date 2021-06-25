Linava: транспортным компаниям не хватает больше 9000 водителей

Литовские перевозчики просят разрешить ввезти еще 15 000 водителей. Служба занятости пытается помочь перевозчикам. На данный момент Служб занятости начала обучение 133 кандидатов, 83 уже получили права категорий C, CE и основную квалификацию по перевозке грузов, новые курсы готовят для 132 человек. В течение месяца Служба занятости выдала 3000 разрешений на въезд водителей из-за границы. Однако такого количества водителей мало – потребности гораздо выше, сказано в сообщении ассоциации Linava.

Больше всего желающих стать водителями большегрузных машин нашлось в Каунасе – 62, в Клайпеде – 31, в Шяуляй – 23, в Паневежисе – 13 и меньше всего в Вильнюсе – 3.

Это первые результаты в рамках договора между ассоциацией и Службой занятости. Компании из ассоциации обязались принять на работу не менее 500 кандидатов Службы занятости.

По словам вице-президента ассоциации Витаса Бучинскаса, до удовлетворения реальной потребности еще очень далеко, поскольку компаниям не хватает больше 9000 водителей.

"Перевозчики с нетерпением ждут решения Соцмина о выделении дополнительных 15 000 квот в этом году для трудоустройства иностранцев. Это еще в мае одобрил парламентский Комитет по экономике, обязав Соцмин оформить все формальности. Все перевозчики надеются на быстрое решение вопроса, поскольку нехватка работников тормозит деятельность перевозчиков", – сказал Бучинскас.

Linava в мае зарегистрировала больше 9700 свободных рабочих мест. Три компании ищут по 600 водителей.

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