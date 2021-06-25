Фотографиями затопленных улиц горожане делились в социальных сетях. Из-за ливня улица К.Корсако превратилась в текущую реку.
Сложной обстановка была и на других улицах города, например Айдо, Дайну, Архитекту, В.Гринквичаус, Статибининку, Жемайтес. Они превратились в реки. Местами автомобили оказались наполовину в воде. Водителям рекомендуют объезжать эти улицы.
Правда, затопленные улицы привлекли горожан, которые с удовольствием босиком бродили по воде и плавали на надувных кругах.
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