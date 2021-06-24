После стихийной жары - предупреждение: в Вильнюсе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Как сказано в сообщении Вильнюсского бюро общественного здравоохранения Vilnius sveikiau, 23 июня в Вильнюсе увеличилось загрязнение воздуха твердыми частицами (PM10). Превышение суточной нормы PM10 было зафиксировано на всех городских станциях исследования качества воздуха (Жирмунай, Лаздинай, Старый город и проспект Саванорю).

Согласно оценке Агентства по охране окружающей среды, из-за неблагоприятных метеорологических условий существует вероятность превышения суточного предельного значения PM10 сегодня (24 июня 2021 г.). Специалисты напоминают, что из-за своего небольшого диаметра твердые частицы PM10 легко проникают и накапливаются в легких, вызывая кашель и чихание.

Особенно ухудшает самочувствие людей, страдающих астмой, бронхитом. Самый высокий риск для пожилых людей, детей, жителей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.

Сегодня погода в Литве снова будет определяться областью более низкого давления. В восточных районах ожидается гроза, местами град, порывы ветра достигнут 15–19 м / с.

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