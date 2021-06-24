Евросоюз официально ввел санкции в отношении важных секторов экономики Беларуси

Европейский союз в четверг официально ввел санкции в отношении важных секторов белорусской экономики, усилив давление на режим Александра Лукашенко после вынужденной посадки гражданского лайнера в Минске.

Новый пакет санкций включает меры, ограничивающие возможность Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия, говорится в заявлении Сообщества.

Кроме того, доступ Минска к рынкам капитала ЕС будет ограничен, а предоставление услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и государственным учреждениям будет запрещено.

"Новые адресные экономические санкции включают запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт, прямо или косвенно, кому-либо в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, основной целью которых является мониторинг или перехват Интернет или телефонной связи, а также предметы и технологии двойного назначения для армии или определенных лиц, организаций или органов в Беларуси", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Эти экономические санкции - самые далеко идущие санкции, когда-либо введенные против Беларуси. Они были введены после возмущений Запада, когда Лукашенко в конце мая отправил истребитель, чтобы захватить пассажирский лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Роман Протасевич, белорусский оппозиционный блогер, и его подруга София Сапега, гражданка России, которая учится в Вильнюсе, были задержаны после того, как самолет принудительно был посажен в Минске.

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