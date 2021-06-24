Глава МВД видит ответственность Беларуси: мы не допустим, чтобы путь нелегальной миграции пролегал через Литву

В связи с наплывом нелегальных иммигрантов в Литву министр внутренних дел Агне Билотайте обещает объединить усилия, чтобы путь нелегальной миграции не пролегал через Литву. Отмечается, что среди мигрантов формируются субкультуры. По ее словам, ответственность за беспорядки в Центре регистрации иностранцев (ЦИР) в среду вечером лежит на организаторах нелегальной миграции и белорусском режиме.

Во время визита в ЦРИ в четверг министр подчеркнула необходимость мобилизации максимальных сил для борьбы с нелегальной миграцией.

"Очевидно, что с увеличением потоков нелегальной миграции может возникнуть несколько таких вызовов и аналогичных ситуаций, но необходимо четко указать, что ответственность за происходящее несут те организаторы, которые устроили прибытие этих людей, а также белорусский режим, который очень активно в этом участвует", - заявила в четверг журналистам А. Билотайте.

По ее словам, было договорено, что планы готовности должны быть обновлены, в них должно быть включено больше должностных лиц Министерства внутренних дел, а также важна экспертная помощь из других стран.

Кроме того, по словам министра, существует группировка субкультур среди мигрантов и формирование определенной иерархии, поэтому важно иметь переводчиков и как можно быстрее обеспечить безопасное общение с мигрантами.

"Мы уже ведем переговоры с Агентством по поддержке и делам беженцев Европейского Союза, которое готово нам помочь, теперь мы четко формулируем, что нам нужно. Во-первых, это переводчики и другие специалисты, потому что у других стран есть большой опыт и они планируют поделиться им с нами", - сказала министр.

Министр отметила, что необходимо мобилизовать максимум сил.

"Понятно, что мигранты недовольны ограничением передвижения, которое привело к вчерашним беспорядкам. Все мы прекрасно знаем, что их конечная цель - не Литва. Однако Литва ответственно относится к этой ситуации и, как член Европейского Союза, не намерена допускать появления пути нелегальной миграции через нашу страну. Сейчас мы активно сотрудничаем с международными организациями, я лично поддерживаю постоянный контакт с министрами внутренних дел других стран, чтобы мы все вместе могли найти лучшее решение", - говорится в сообщении министра внутренних дел А. Билотайте.

Также предполагается использование международного опыта управления лагерями для мигрантов. Признано, что в связи с растущими миграционными потоками напряженности избежать не удастся.

"Мы наблюдаем группировку субкультур, формирование определенных групп и своеобразной иерархии среди мигрантов. Наши сотрудники находятся в постоянной боевой готовности и обеспечивают контроль за ситуацией, несмотря на сложные условия. Мы видим, что нелегальные мигранты ожидали легкой поездки к месту назначения, но мы нарушили их планы во время процедур", - говорит Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

В этом году в Литву уже пытались попасть 507 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число более чем в шесть раз выше, чем было в 2020 году. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году - 104. Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном граждане Ирака или представившиеся ими иностранцы - 328. Также задержаны 46 иранцев, 42 сирийца, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 - из Шри-Ланки, 6 из Таджикистана, 3 из Афганистана, 2 из Йемена и Египта и 1 из Сомали.

В связи с недавним увеличением потока нелегальных мигрантов более чем в шесть раз СОГГЛ усилила безопасность границы с Беларусью. Кроме того, на помощь пограничникам пришли силы Службы общественной безопасности, полиции Литвы, Союза стрелков и других ведомств.

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