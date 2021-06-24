В Литве установлен новый температурный рекорд - на 3,4 градуса выше, чем предыдущий

Несмотря на грозу, 23 июня в некоторых частях нашей страны были установлены новые температурные рекорды, сообщает Гидрометслужба Литвы.

Утверждается, что вчера был побит температурный рекорд, который держался 57 лет.

"Вчера по температуре воздуха Литва разделилась на две части: очень тепло и очень жарко. Западная часть страны прогрелась до 27-30 градусов, а восточная - до 30-34 градусов. Вчера за температурный рекорд 23 июня соревновались даже несколько станций. Похоже, что на метеостанции Рокишкис воздух нагрелся больше всего, до 34,0 градусов по Цельсию", - делится служба.

Статьи по теме: В Литве установлен новый температурный рекорд: живем как в тропиках

Предыдущий рекорд принадлежал городу Утена, где 23 июня 1964 года воздух прогрелся до 30,6 °C. Таким образом, старый рекорд был ниже на целых 3,4 градуса.

"Из-за шторма, прошедшего через Литву, ночью стало легче дышать, потому что тропическая ночь больше нигде не фиксировалась. Температура опустилась до 14–19 градусов", - подсчитали метеорологи.

Сегодня во многих местах прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидается ливень, град и шквал.

Ветер будет менять направление, 6–11 м / с, во время шквала достигнет порыва 15–20 м / с. Самая высокая температура - 26–31, а на западе страны - 23–25 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!