Ночью в полицию сообщили о возможном похищении белорусского радиоведущего в Вильнюсе

В ночь на Купалье вызвавшее тревогу сообщение в Вильнюсскую полицию поступило около 23.30. Белорусский журналист, проживающий в Вильнюсе, сообщил, что подозревает, что его коллега, с которым он ведет направленную против режима Лукашенко радиопрограмму, мог быть похищен.

Он сообщил, что обратился в полицию после подозрительного разговора с коллегой. Позже тот не отвечал на телефонные звонки. Он также не ответил на звонки полицейских.

Сотрудники полиции прибыли ночью в арендованный дом на окраине Вильнюса, но дверь им никто не открыл. Вызвали пожарных, чтобы они попали в здание и впустили сотрудников полиции.

Однако выламывать дверь или разбивать окно не было необходимости. Прибывшим соотечественникам белоруса наконец удалось дозвониться до него. Оказалось, что мужчина просто крепко спал. Проснувшийся открыл дверь, поговорил с сотрудниками полиции.

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