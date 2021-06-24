За минувшие сутки было проведено 5 464 молекулярных (ПЦР) и 4 979 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 48,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.
От коронавируса в Литве скончались 4 375 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8 882 смерти.
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