Меняется налог на недвижимость и землю: в Вильнюсе некоторые владельцы будут платить больше

23 июня Вильнюсский горсовет утвердил новый порядок подсчета налога на недвижимость и землю в столице – базовый тариф останется прежним, но одним владельцам придется платить больше, а других освободят от уплаты налогов.

Поправки вступают в силу с 2022 года.

Базовый налог в Вильнюсе остается 1% от стоимости недвижимости, но максимальный – до 3% – коснется компаний, чьи постройки не отвечают требованиям проекта, а также лиц, на зданиях которых будет висеть несогласованная реклама. До 2% увеличится налог для компаний, которые не приспособят здания для инвалидов, а также владельцев зданий, из которых доносится уровень шума выше допустимого.

Налог на недвижимость не надо платить владельцам музеев, а также зданий, которые используются для социальной и образовательной деятельности.

От уплаты налога будут освобождены владельцы зданий, которые предназначены для временного проживания жителей в случае введения военного положения или режима ЧС, если они в течение года были использованы в этих целях.

Базовый тариф налога на землю останется прежним – 0,12% от стоимости. Налог увеличится в два раза на ту часть земли, где оборудовано больше мест парковки, чем требуется, и эти места не доступны для жителей. Налог не будет увеличен, если вместо парковки будут разбиты клумбы или устроена зона с другими растениями.

За нелегальную рекламу на земле придется платить налог в 4% от стоимости участка. Таким же налогом будут облагаться и неиспользуемые участки земли. Кроме того, придется платить больший налог (на 1%), если около зданий нет удобных пешеходных дорожек, если к зданию невозможно подойти пешком.

Последнее требование не распространяется на здания площадью до 150 кв. м, построенные до 1940 г. или объекты культурного наследия.

От уплаты налога на недвижимость будут освобождены владельцы участков, которые из-за требований сервитута не могут строиться, однако вместо этого будут сажать растения и откроют эти места для посещения жителей.

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