В опасной африканской стране вооруженные военные задержали гражданку Литвы

Предприниматель Мария Дубицкене с друзьями была задержана военными в Чаде. У них забрали не только дорогие вещи, но и документы. Без паспортов путешественники не могут вернуться на родину, более того, задержанным сказали, что очень странно, что их вообще не расстреляли.

Предприниматель из Каунаса могла говорить с журналистами LNK только потому, что успела спрятать один из телефонов на груди и военные его не заметили.

"Консул нам сказал, что очень странно, что мы остались живы. Поскольку те же люди ночью промышляют грабежами, а днем работают полицейскими. Он сказал, что странно, что у нас не забрали деньги и на сне застрелили", – сказала журналистам LNK женщина.

Дубицкене приехала туда с еще 9 друзьями из России. Все они - опытные путешественники. У них были все необходимые разрешения, визы, маршруты были согласованы с властями Чада.

"Мы путешествовали с 16 числа, практически мы встречались с кочующими племенами, путешествовали по пустыням, спали в палатках", – сказала женщина. Неделю назад они услышали стук в палатку.

"Я только заметила, что нас окружают, как показывают в фильмах. 15 военных с автоматами", – сказала Дубицкене.

Ей удалось зафиксировать, как вооруженные военные велели им собирать вещи и увезли их в полицию. Там у них забрали телефоны, компьютеры, фотоаппараты и паспорта.

"Нас привезли на базу ВВС, как в фильме - стоит военный самолет, около 30 вооруженных военных", – рассказала женщина.

Сначала они не знали, куда их везут. Потом выяснилось, что на самолете их доставили в столицу, поместили в гостиницу. Сказали, что их накормят, но паспорта не отдали. Уже неделю путешественники в полной неизвестности находятся в гостинице. Домой вернуться не могут, так как у них нет документов. Без документов нельзя даже в город выйти. Граждан России посетил российский консул.

Marija Dubickienė / Foto: laidos„Nuo... Iki...” kadras

Дубицкене сказала, что о ней консул РФ заботиться не хочет. Но ей помогает французский консул.

"Они не получают никаких ответов от правительства Чада", – сказала женщина.

Официально путешественники не задержаны, но у них все забрали, а их самих закрыли в гостинице. Дубицкене заметила, что в Чаде часто меняется власть.



"Еще нам сказали, что нас подозревают в шпионаже", – сказала она.

Дубицкене не в первый раз путешествует по Африке. До карантина она ездила туда с тремя гражданами Литвы. Двое из них заболели тяжелой формой малярии, один скончался.

Несмотря на это, Дубицкене свое путешествие не прервала. От экстремальных поездок она не отказывается и сейчас.

Представители литовского посольства во Франции говорят, что в ближайшие дни Дубицкене должна вернуться на родину.

"Французское посольство в Чаде выдало ей временный документ, помогли сдать тест на COVID–19 необходимый для возвращения", – сообщили журналистам.

МИД Литвы не рекомендует своим жителям ездить в Чад из-за пандемии, угрозы терроризма и криминальных преступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!