Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно

Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран "разобраться" с "обезумевшими" политиками, которые "утратили чувство реальности".

Это он сказал во время возложения венков к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой".

"Я в очередной раз обращаюсь к народам наших соседних стран: полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", - сказал он.

Лукашенко также напомнил, что белорусы и народы соседних стран "всегда жили нормально, дружили, делили хлеб и ездили друг к другу".

"Давайте хорошенько подумаем над этими словами: завтра будет поздно", - сказал Лукашенко.

В понедельник Европейский союз, США, Великобритания и Канада усилили давление на А. Лукашенко, объявив о согласованных санкциях в отношении десятков физических и юридических лиц. Это ответ на нарушения прав человека в Беларуси, а также на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске в прошлом месяце с целью ареста активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, которые летели из Афин в Вильнюс.

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