В Литву идут ливневые дожди с грозами

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

Со среды в Литве ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами, а с 24 июня пойдет на спад и жара. Согласно прогнозам, сегодня грозы будут наблюдаться особенно часто. Согласно прогнозам meteo.lt, ливни начнутся после обеда.

В среду днем ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами. Местами возможен град, усилится ветер. Вечером праздновать день Ивана Купалы будут мешать дожди, сообщает портал gismeteo.lt. Согласно моделям meteo.lt, с 14 часов ливневые дожди будут идти в Алитусе, а через пару часов придут в Вильнюс о Каунас. Особенно сложной ситуация будет в 17 часов. В 14 часов Orai В 15 часов Orai В 17 часов Orai Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!