Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью

Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с членами совета экспертов в сфере здравоохранения. После встречи на пресс-конференции обсудили эпидемиологическую ситуацию.

Старший советник президента Симонас Крепшта порадовался тому, что за минувшие сутки в Литве никто не умер от коронавируса.

"В последний раз такие новости у нас были 14 октября 2020 года. Мы надеемся, что в будущем подобное будет фиксироваться чаще. Это позволяет предположить, что ситуация улучшается", – сказал он.

Советник президента сказал, что было ошибкой так долго учить детей удаленно. "Как сказали эксперты, это удаленное обучение стало ущербным. Ухудшились показатели у 1/3 детей, ухудшилось эмоциональное состояние половины детей. Это беспокоит", – заметил Крепшта.

Он повторил, что 1 сентября дети вернутся в школы.

На встрече обсуждались и темпы вакцинации. По словам советника, президента беспокоит замедление темпов вакцинации.

"Как президент сказал в январе – у нас будет достаточно вакцины, чтобы к июлю привить 70% жителей. Мы видим, что для достижения этого показателя надо привить еще 365 000 евро. Сейчас у нас не использованы больше 400 000 доз вакцины. В июле мы получим миллион доз. Вакцины у нас больше, чем достаточно, а желающих нет", – сказал Крепшта.

Он сказал, что если не удастся привить столько жителей, то осенью снова придется ввести карантин.

"Если мы не достигнем этого амбициозного плана, то увеличим риск того, что осенью придется ввести карантин. Это показывает опыт Великобритании", – сказал советник.

Он сказал, что ответственные ведомства летом должны готовиться к осени.

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