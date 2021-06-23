В Зарасайском районе Литвы задержаны еще 4 мигранта

В среду в Зарасайском районе Литвы задержаны еще четыре мигранта, а общее количество нелегальных мигрантов, задержанных у границы с Беларусью в этом году, превысило 500, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Четверо мигрантов без документов были задержаны ранним утром, они представились гражданами России чеченской национальности. Все они попросили убежища в Литве.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 502 нелегальных мигранта. Это число более чем в шесть раз выше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничникам попались 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

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