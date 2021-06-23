"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?

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День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес" и традиционно стараются отмечать на природе. На Ивана Купала с гостем студии геологом, организатором путешествий Йонасом Шечкусом говорим о привычных на первый взгляд природных объектах Литвы - берегах рек, озер, морском дне, возвышенностях, разломах, оврагах, обрывах. Однако более близкое знакомство с ними позволят увидеть Литву в новом свете.

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