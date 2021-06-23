Коронавирус в Литве: 54 новых случая, ни одного летального исхода

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в стране были выявлены 54 новых случая коронавируса, смертей от этого инфекционного заболевания не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 661 молекулярный (ПЦР) и 4 тыс. 22 антигенный теста на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 54,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%. От коронавируса в Литве скончались 4371 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8874 смерти. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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