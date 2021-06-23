В Клайпеде – новый груз СПГ из США

Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый крупный груз из США - 12-й такой груз в этом газовом году.

Ранее оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Aurora с грузом СПГ 138 тыс. кубометров прибывает с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Фрипорт.

По данным порталов слежения за морским транспортом marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз во вторник вечером пришвартовался у судна-хранилища Independence литовского терминала.

Во Фрипорте, что в штате Техас, действует завод сжижения газа компании Freeport LNG.

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На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.

В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 38 небольших судов из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.

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