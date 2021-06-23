Не все литовские депутаты хотят отказаться от парламентской гостиницы

В парламенте рассматривают проект закона, согласно которому, кроме прочих перемен откажутся от депутатской гостиницы. 22 июня в первом чтении 100 депутатов проголосовали за предложенный проект, никто не был против, 21 депутат воздержался. Однако опрос депутатов показал, что не все хотят покидать гостиницу. "Крестьянка" Агне Ширинскене считает, что возможность жить рядом с парламентом решает массу проблем.

"Если бы вы видели как выглядит парламентская гостиница, то поняли бы, что она не слишком удобна. Быть может удобно то, что она находится рядом с парламентом, экономит время", – сказала депутат.

"Когда я возвращаюсь с работы в 22 ч, а в 7 иду на работу, мне все равно как выглядит эта гостиница. Главное для меня, что не надо ехать час на окраину Вильнюса", – сказала депутат.

По мнению Ширинскене, жизнь в гостинице дешевле, чем аренда жилья.

"Сейчас жизнь в гостинице, при условии, что депутат сам будет платить за коммунальные услуги, к чему мы стремимся, стоит недорого. Между тем, я видела планы правящих, что прибавят 300 евро на аренду жилья. Найти жилье в Вильнюсе за 300–400 евро нелегко. Или же оно будет очень далеко. Экономить можно на другом, например, на автомобилях", – сказала депутат.

Консерватор Паулюс Саударгас сказал, что опрос показал - и другие депутаты не хотят покидать гостиницу, поэтому планируют отказаться от нее со следующего срока полномочий.

"На самом деле опрос показал, что депутаты не горят желанием уезжать оттуда. Поэтому выбран другой вариант - отказ от гостиницы со следующего срока полномочий. Тех, кто въехал, оттуда не выгнать", - сказала он.

По словам Саударгаса, в гостинице 72 квартиры (от 1 до 4-комнатной). Стоимость гостиницы 12.66 млн. евро. Ее содержание обходится в 428 000 евро в год. Это получается 600 евро каждому депутату в год.

"Если бы мы платили по 300 евро в месяц, это получается в два раза меньше - 216 000 евро", – сказал депутат.

По словам Саударгаса, если продать гостиницу, этих денег хватит на 10 лет.

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