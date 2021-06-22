Посетителям Ботанического сада потребовалась помощь пожарных

В Каунасском ботаническом саду университета им. Витаутаса Великого зафиксировано необычное происшествие. Посетители ботанического сада не успели вовремя покинуть территорию объекта и оказались запертыми в ботаническом саду. Люди обратились за помощью к пожарным-спасателям. Троица выбралась из сада по приставленной пожарными стремянке. В ботаническом саду это первый подобный случай, чаще посетители остаются запертыми в зоопарке. Специально для таких посетителей у ворот установлен стенд с номерами телефонов работников зоопарка, которые могут их выпустить.

"Такое случается нечасто. Возможно, посетители были не местными и не знали, что есть другие выходы, вот и вызвали пожарных, когда обнаружили, что ворота закрыты", – сказал Delfi директор ботанического парка Нериюс Юрконис.

Ботанический сад размещается на территории площадью 60 га и закрывается в 20 ч. С 19 ч. билеты в сад не продают.

"Перед тем как закрыть сад сторож на велосипеде объезжает весь сад, проверяет оранжереи, просит посетителей скорее покинуть территорию", – сказал Юрконис.

В сводке происшествий указано, что пожарных вызвали в 22 часа, а сад закрывается в 20 часов - это очень удивило директора.

"Кстати, у нас указаны номера телефонов охранной компании. Посетители могли позвонить охранникам и их бы выпустили из сада. После этого инцидента мы, вероятно, развесим таблички с телефонами на видных местах", – сказал Юрконис.

Он не скрывал, что в сад приходят посетители и тогда, когда он закрыт. Эти люди знают лазейки. Несмотря на забор, есть места, где через него легко перелезть.

"С местными жителями мы стараемся договариваться, просим, чтобы они нечего здесь не портили, оставляли все после себя, как было. Если люди приходят погулять и не делают ничего плохого - так это проблемы не составляет", – сказал директор.

Представитель Каунасского зоопарка Вилия Даудярене сказала, что из их сада нередко приходиться выдворять непрошенных людей.

Если в ботаническом саду такие инциденты опасности не представляют, то в зоопарке они чреваты печальными последствиями.

Например, в мае 2007 года группа пьяных студентов Каунасского технологического университета самовольно пробралась в закрытый зоопарк.

Студенты решили поближе "познакомиться" с животными и вошли к жирафу. Знакомство с 22-летним Солутасом едва не закончилось трагедией. Напуганный жираф ударил девушку копытом по голове, изуродовал лицо. Девушке пришлось пережить ряд пластических операций.

По словам работников зоопарка, девушке повезло, что жираф не вышел из загона, на улице напуганное животное могло попросту растоптать ее.

Таких нарушителей, пробирающихся в зоопарк, бывает немного, но задержавшиеся посетители оказываются запертыми нередко.

Зоопарк работает до 19 ч., а кассы закрываются в 18 ч.

"Перед закрытием территорию обходят сторожа, но все равно бывает так, что в зоопарке остаются зазевавшиеся посетители. Некоторые остаются на территории намеренно", – сказала директор зоопарка Гинтаре Станкявиче.

Большая часть таких посетителей сама находит сторожа, другие звонят работникам зоопарка по номерам, найденным на сайте, а сам зоопарк у выхода разместил стенд с телефонами, позвонив по которым, посетители получат помощь.

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