Профессор Чаплинскас о масках: в Литве было принято нелогичное решение

В последнее время жители Литвы привыкли к ношению масок. Сейчас на улице носить их необязательно, но в помещениях они остаются обязательными.

Профессор, специалист в сфере инфекционных заболеваний Саулюс Чаплинскас заметил, что с самого начала в Литве в плане ношения масок принимались неверные решения. Совершенно напрасно, по его мнению, их требовали носить на улице.

"С самого начала вопрос ношения масок был преподнесен неверно. По сути ношение масок на улице малообосновано. Нет никаких научно обоснованных данных, подтверждающих, что их действие на улице эффективно. В некоторых странах их также требовалось надевать, но то, что было в Литве в начале пандемии - нелогично. Маски на улице вряд ли должны быть даже рекомендацией", – сказал Чаплинскас.

По словам профессора, маски на улице помогут разве что аллергикам во время цветения растений.

"Литовские аллергологи подтвердят, что в этом году в стране сократилось количество случаев аллергии, поскольку люди ходят в масках. В этом случае маски на улице оправданы, но из-за аллергий, а не ОРВИ", – пояснил он.

Однако профессор все еще за ношение масок в помещениях.

"В таких ситуациях, в закрытых помещениях, где собираются люди, где плохо обстоят дела с вентиляцией, где люди много времени проводят вместе, ношение масок обосновано. Пока в Литве привито еще мало людей для появления коллективного иммунитета. Поэтому я рекомендовал бы носить маски в помещениях и будущей осенью, когда вирус активизируется. Пока нельзя отказываться от них и сейчас, в торговых центрах, в других помещениях и в общественном транспорте. Я точно, как надевал, так и буду надевать", – сказал Чаплинскас.

"Если носить маску на улице, где рядом нет других людей, то от чего такая маска будет защищать? Она лишь намокнет, а в помещении дышать через нее будет сложнее. Она не сможет выполнять свою функцию. Другой момент, что люди уже привыкли к маскам, люди в масках больше не кажутся странными. Важно надевать маску правильно - она должна закрывать две трети носа", – заметил профессор.

Он напомнил, что лучше всего использовать именно медицинские маски и респираторы, так как обычные маски ручной работы обладают плохой защитой.

На вопрос, когда в Литве можно будет находиться в помещении без маски, Чаплинскас ответил, что это произойдет, когда будет привита большая часть общества.

"Тогда в зоне риска будут только непривитые (...). Но это будут лишь единичные случаи, массовых вспышек не будет, вирус не будет распространяться. (...) Тогда будут рисковать только непривитые, люди без иммунитета. Но пока в Литве привито немного людей (...)", - сказал профессор.

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