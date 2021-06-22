Вильнюсское самоуправление в своем здании выделит помещения для белорусских СМИ и НПО

Вильнюсское самоуправление намерено выделить в своем здании помещения для работы белорусских СМИ, неправительственных организаций (НПО) или предприятий.

Планируется в пяти кабинетах самоуправления на 2-м этаже выделить около 20 рабочих мест, они будут предоставлены физическим лицам, работающим в переезжающих в Литву из Беларуси коммерческих предприятиях, стартапах, а также тем, кто представляет белорусские медиа или НПО.

У этих лиц должна быть многократная литовская виза или вид на жительство в стране, рекомендации литовских ведомств или учреждений.

Предоставить белорусам помещения планируется безвозмездно, в них будут оборудованы рабочие места с интернетом.

Поначалу рабочие места будут предоставлены на три месяца, срок можно будет продлить не более, чем до полугода, если за это время не появятся другие ожидающие свободного места.

В среду совет самоуправления должен рассмотреть решение по этому вопросу.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что Вильнюс таким образом хочет помочь пострадавшим от "террористического режима" соседям.

"Вильнюс помогает соседям, пока их государство захвачено террористическим режимом. Принимая и предоставляя рабочее пространство пострадавшим от репрессий белорусского диктатора, ищущим убежища, мы содействуем их победе и выигрываем от этого все - Вильнюс растет, когда работать и творить в столице собираются творческие, жаждущие свободы люди", - сказал для пресс-релиза мэр Р. Шимашюс.

Миграция белорусов в Литву, преимущественно в Вильнюс, активизировалась с августа прошлого года после действий минского режима против оппозиции и участников протестов, не признающих переизбрания президентом авторитарного лидера страны Александра Лукашенко. Минск в последнее время ужесточил порядок выезда из страны, мотивируя ситуацией с коронавирусом.

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