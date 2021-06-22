Скандал, о котором умолчали: Сквернялису угрожали убийством, была усилена охрана

Сотрудники Департамента охраны руководства (ДОР), получив информацию об угрозах в адрес тогдашнего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, были вынуждены усилить охрану, кроме того, охрана обратилась в Генпрокуратуру и Департамент полиции.

Охранники информировали об этом и самого Сквернялиса. Об этом знал и советник тогдашнего премьер-министра Томас Бержинскас.

Об этом стало известно только сейчас, поскольку Вильнюсский участковый суд рассмотрел уголовное дело, в рамках которого обвинения были предъявлены живущему в Северной Ирландии эмигранту Дарюсу Барчаускасу.

Согласно материалам дела, с 15 мая по 10 июня 2020 года Барчаускас в состоянии алкогольного опьянения написал премьер-министру Сквернялису два сообщения в Messenger Facebook.

В сообщениях содержались не только оскорбления, но и угрозы: "Тебя ракового больного поставят на место. Ты помни, жить тебе осталось недолго. Твои мучения будут долгими, обещаю!!!!"; "Клянусь, вы ответите за это перед всеми. Будете плакать за все смерти, а не за свою семью!!!!"; "Наверное, надо отдать ваших детей педофилам, иначе такой ничего не поймет. Помни, береги, иначе получишь урок!!!!!!!! Иначе с такими не договориться, клянусь, за девочку из Юрбаркаса, за всех детей будете страдать. КЛЯНУСЬ, ЗА ВСЕХ!!!!".

По мнению прокуроров, такие сообщения были достаточным основанием предполагать, что угрозы реальны, поэтому ДОР усилил охрану.

Это не были первые сообщения Барчаускаса Сквернялису. Он писал и до этого, охрана связывалась с эмигрантом и предупреждала об ответственности.

ДОР выяснил, что Барчаускаса подозревали в насилии над сожительницей, значит, он отличался агрессивным поведением.

После превентивной беседы с охраной премьера, Барчаускас снова прислал Сквернялису сообщения с угрозами. Эту информацию охрана передала в прокуратуру и полицию.

Сам Барчаускас клялся, что несмотря на угрожающие сообщения, он не намеревался осуществлять ох на деле.

"Я не знаю, зачем я их писал, возможно, нервничал, был пьян, не было у меня никакой цели и мотива, может хотел излить свою злобу. Признаю, что писал, но не знаю зачем. Может карантин подействовал, я писал, но ничего подобного делать не собирался. Я писал их тогда, когда переживал смерти близки, а девочка из Юрбаркаса, о которой я писал - дочь моего друга. Я злился, потому что никто ничего не делал, чтобы наказать виновного. Видимо виной всему алкоголь, других объяснений у меня нет. Очень сожалею", - сказал он.

О полученных в мессенджере сообщениях в полицию и ДОР сообщил Бержинскас, который за Сквернялиса отвечал на сообщения.

Судья Инга Штуопене отметила, что суд не сомневается в вине обвиняемого.

Обвиняемому суд назначил штраф в размере 40 минимальных прожиточных уровней (2000 евро).

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