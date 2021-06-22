Литва выделит Тайваню 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Во вторник правительство Литвы решило выделить Тайваню 20 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Гуманитарная помощь Тайваню будет выделена до конца сентября.

Она выделяется по просьбе миссии Тайбэя в Латвии.

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