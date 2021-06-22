Латвия снова ждет отдыхающих из Литвы: что нужно знать

С 16 июня Латвия впускает зарубежных туристов, поэтому жители Литвы могут планировать отдых в этой стране. Привитым или переболевшим в Латвии не надо ни тестироваться, ни изолироваться - достаточно предъявить цифровой сертификат.

Отныне ограничения в Латвии действуют в зависимости от того, из какой страны приехали туристы: низкой группы риска (до 75 случаев на 100 000 жителей), высокой и очень высокой. Этот список объявляют каждую пятницу, а вступает он в силу с субботы.

Все путешественники должны не раньше чем за 48 часов до пересечения границы заполнить анкету на сайте covidpass.lv и сохранить QR-код.

Из стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании и третьих стран, входящих в зону небольшого риска в Латвию без ограничений и изоляции могут приезжать или ехать через нее транзитом:

a) Жители привитые вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных средств через 15 дней после окончания вакцинации (нужно иметь документ);

b) Переболевшие Covid-19, если с момента диагноза прошло не больше 180 дней (нужно иметь документ);

c) Получившие отрицательный ПЦР-тест не раньше чем за 72 ч до приезда или антигенный тест не раньше чем за 48 часов.

Непривитые и неболевшие коронавирусом люди должны 10 дней провести в изоляции. Можно сократить срок изоляции до 7 дней, если по истечении этого срока сделать тест за свой счет.

Из третьих стран, находящихся в зоне риска, в Латвию без тестирования изоляции могут приехать только лица, привитые вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных, если с момента последней дозы прошло 15 дней и переболевшие этой болезнью (не больше 180 дней назад).

Остальные исключения касаются приезжающих по работе, учебе, для воссоединения семьи, лечения, в случае транзита, сопровождения несовершеннолетних, возвращения на место жительства или на похороны, если есть отрицательный отрицательный ПЦР-тест не раньше чем за 72 ч до приезда или антигенный тест не раньше чем за 48 часов. Эти люди должны изолироваться на 10 дней.

Из третьих стран очень высокой зоны риска можно приехать только по неотложной причинеесли есть отрицательный отрицательный ПЦР-тест не раньше чем за 72 ч до приезда или антигенный тест не раньше чем за 48 часов. Эти люди должны изолироваться на 10 дней. Кроме того, через 24 ч. после приезда в Латвию за свой счет надо сдать еще один тест на коронавирус.

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