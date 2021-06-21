Истребители НАТО 8 раз сопроводили российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе восемь раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

15 июня истребители НАТО идентифицировали российский самолет разведки А-50, два истребителя Су-27, два штурмовых самолета Су-24, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области и возвращающиеся в нее.

В тот же день были сопровождены два российских бомбардировщика Ту-160, два истребителя Су-35 и Су-27.

Статьи по теме: Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Третий раз 15 июня истребители НАТО поднимались в воздух из-за двух российских самолетов Су-35.

Из-за двух летевших над Балтикой в тот день российских штурмовиков Литва заявила протест России, так как подозревает, что они нарушили воздушное пространство страны. По данным литовских должностных лиц, российские самолеты углубились на один километр в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около минуты.

16 июня истребители воздушной полиции дважды сопроводили российские самолеты: первый раз - самолет разведки А-50, второй раз - самолеты Ан-30, Ан-12, два Су-24, два Су-27, один Су-34, два Су-35.

17 июня натовские истребители уже патрулировали в международном воздушном пространстве над Балтикой из-за активизации действий в Калининградской области.

18 июня один раз был сопровожден российский самолет Ил-22, второй раз - Ан-26.

В большинстве случаев российские самолеты летели с отключенными транспондерами, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, плана полета у них не было.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!