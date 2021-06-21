На этой неделе команда Национального центра крови будет прививать жителей в Клайпеде и Пакруойском районе

Свою работу продолжает мобильная команда Национального центра крови. На это неделе всех желающих будут прививать в Клайпеде и Пакруойском районе (староство Жеймялиса). Мобильный центр вакцинации будет работать с 11.00 до 16:00 ч., в каждом из мест будет по 1000 доз вакцины. До сих пор команды НЦК привили 4022 человека.

22 июня палатка будет установлена на площади Венибес в старостве Жеймялиса (Пакруойский район).

25 июня желающие смогут привиться в Клайпеде около центрального входа в ТЦ Akropolis.

Специалисты НЦК отмечают что жители должны учитывать летнюю жару и принести с собой воду, защитный крем и зонты от солнца, если речь идет о пожилых людях, то будет лучше, если их будут сопровождать родственники. Как и до сих пор жителей будут прививать вакциной от COVID-19 Vaccine Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV).

Желающие привиться должны принести с собой удостоверение личности, чтобы данные о вакцинации можно было ввести в систему e.sveikatа.

NKC išvykos Foto: NKC lentelė

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