22 июня палатка будет установлена на площади Венибес в старостве Жеймялиса (Пакруойский район).
25 июня желающие смогут привиться в Клайпеде около центрального входа в ТЦ Akropolis.
Специалисты НЦК отмечают что жители должны учитывать летнюю жару и принести с собой воду, защитный крем и зонты от солнца, если речь идет о пожилых людях, то будет лучше, если их будут сопровождать родственники. Как и до сих пор жителей будут прививать вакциной от COVID-19 Vaccine Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV).
Желающие привиться должны принести с собой удостоверение личности, чтобы данные о вакцинации можно было ввести в систему e.sveikatа.
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