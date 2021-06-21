После инцидента в Каунасе и другие каунасцы получили уведомление об изменении времени ревакцинации

BNS ru.DELFI.lt

В субботу некоторые каунасцы жаловались на то, что не смогли в минувшую субботу сделать вторую прививку. Их не предупредили об отмене вакцинации и не объяснили причину. Представители Каунасской поликлиники сообщили, что жителям выслали смс-сообщения с новой датой ревакцинации, сообщения об изменении времени ревакцинации получило немало каунасцев.

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