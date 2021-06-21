Шимоните: правительство оценит влияние санкций ЕС для Беларуси на литовские предприятия

Пакет санкций Евросоюза (ЕС) для белорусской экономики должен быть жестким и подробным, однако правительство даст оценку его влиянию на литовские предприятия, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"И если не будет выбран какой-то один вид деятельности (...), а будет выбран весь спектр видов деятельности, через которые режим получает доходы, необходимые для сохранения своих структур, которые содействуют преследованиям людей, Литва такие санкции поддержит", - сказала премьер журналистам в понедельник.

Она также не исключила, что правительство предоставит помощь литовским предприятиям, которые понесут убытки в связи с введением санкций для Беларуси.

"Прежде всего нужно очень точно знать убытки, и это очень зависит от модальности решений. Пока я могу только так прокомментировать, но правительство обязательно даст оценку этому влиянию, и сколько нужно будет помощи правительства, скажем, инфраструктуре или другим делам, столько ее и будет", - сказала И. Шимоните.

Один из крупнейших в мире заводов удобрений - белорусский "Беларуськалий" - экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, а до него транспортирует ее через Литву, пользуясь услугами Литовских железных дорог.

Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов) - 30% его акций принадлежит "Беларуськалию. Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас сказал BNS, что санкции негативно скажутся на деятельности порта, однако он понимает, что политические решения могут подействовать на экономические решения.

"Пока не очень могу оценивать, у нас все происходит в нормальном порядке, грузы едут, никаких изменений нет, а прогнозировать на будущее было бы не вполне честно. Нужно дождаться новостей, возможно, конца дня, потому что, насколько мы понимаем, в Еврокомиссии (ЕК) идут совещания и принимаются решения", - сказал BNS А. Латакас.

По его словам, влияние санкций на Клайпедский порт и всю транспортную цепочку будет довольно серьезным, так как через порт грузится 10-11 млн тонн белорусских удобрений, а белорусские грузы составляют более 30% всего грузооборота Клайпедского порта.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник пришли к соглашению о секторальных санкциях для белорусской экономики, так как Сообщество увеличивает давление на минский режим за принудительную посадку пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в минувшем месяце.

На встрече в Люксембурге министры поддержали меры, направленные против важных источников доходов режима Александра Лукашенко - экспорта калийных удобрений, табачной промышленности, экспорта нефти и ее продуктов, финансового сектора.

По информации дипломатических источников, после введения санкций экспорт производимых в Беларуси удобрений через страны Сообщества, включая Литву, должен быть остановлен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!