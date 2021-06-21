С 1 июля в Литве меняется порядок выписки некоторых лекарств

Минздрав Литвы 21 июня сообщил об ужесточении порядка назначения успокоительных лекарств. С 1 июля меняется порядок выписки бумажных рецептов при назначении таких препаратов. Будет использоваться бланк специальной формы, подделать такой рецепт будет гораздо сложнее. О новом порядке в передаче "Утро на Delfi" рассказала советник главы Минздрава Симона Белюне.

"Раньше в тех случаях, когда нельзя было выписать электронный рецепт, например, если не работала система или лекарства выписывали на дому, можно было выписывать бумажный рецепт, сейчас этот порядок сохранится, но будут использовать специальный бланк", – сказала она.

По словам Белюне, цель Минздрава – более рациональное использование бензодиазепинов (в Литве это серьезная проблема) и пресечение подделки рецептов. Оказывается, в литовских аптеках нередко обнаруживают фальшивые рецепты.

"Особенно серьезные психические расстройства в Литве лечат медикаментами, которые выписывают в системе e.sveikatа. Надо признать, что в Литве большая проблема - выписывание бензодиазепинов на бумажных рецептах. Не во всех случаях такие лекарства назначают целесообразно и не всегда их употребляют в течение того времени, какое рекомендовано производителем", – сказала собеседница.

Из-за злоупотребления такими препаратами развивается зависимость.

Сейчас сложно расследовать случаи подделки рецептов, такие действия не всегда приносят желаемый результат.

"Мы должны признать, что в Литве есть законы, стигматизирующие людей, болеющих депрессией, им запрещается работать в некоторых сферах - как в системе здравоохранения, так и в системе правоохраны. Эти законы уже изменили, люди могут проходить лечение. Я думаю, это было одной из причин, по которым часто выписывали бумажные рецепты", – сказала Белюне.

Кроме того, бензодиазепины могут использовать как наркотики. Специалисты уже давно предупреждали об этой опасности.

"Подготовлены методики для постепенного отказа от использования таких препаратов. Будем надеяться, что понемногу удастся изменить эту ситуацию", – сказала Белюне.

По статистике, 1 из 4 жителей Литвы хотя бы раз в жизни употреблял успокоительное или снотворное.

Согласно исследованию, средняя продолжительность употребления бензодиазепинов составляет 86 месяцев, почти половина участников опроса указала, что употребляют их каждый день.

В Литве бензодиазепины употребляют 4% жителей, ежемесячно продают 200 000 упаковок бензодиазепинов, их в Литве употребляют в 2–3 раза чаще чем в среднем в странах Северной Европы.

В Литве сложилась обычная практика - симптомы беспокойства и депрессии подавляют бензодиазепинами, вместо того, чтобы действенно решать проблему на начальном этапе.

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