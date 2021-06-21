После введения ЕС санкций для Беларуси экспорт удобрений через Литву может быть остановлен

После введения Европейским союзом (ЕС) секторальных санкций для Беларуси экспорт производимых в этой стране удобрений через страны Сообщества, включая Литву, должен быть остановлен, информировали BNS дипломатические источники.

В коридорах ЕС продолжается процесс подтверждения санкций, он должен закончиться в четверг, сказали два источника.

По их словам, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

"Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится", - сказал BNS один источник.

В Беларуси работает один из крупнейших в мире заводов удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовских железных дорог.

Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов).

Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Секторальные санкции для Беларуси готовят после произошедшего в мае инцидента, когда страна направила в Минск летевший рейсом Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что цель санкций ЕС - изменение политики режима Александра Лукашенко, а это возможно в результате экономического давления на Минск, которое ощутит и Россия.

"России придется рефинансировать все, что (Беларусь) потеряет", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в понедельник, прибыв на встречу министров в Брюсселе.

"Это значит, что (Владимир) Путин может позвонить своему хорошему другу А. Лукашенко и попросить его не делать совершать шаги, освободить политзаключенных, изменить политику. (...) Это может быть довольно эффективно", – сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддержать соглашение ЕС об этих санкциях, каким бы оно ни было.

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