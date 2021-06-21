Из-за жары серьезно деформировалось покрытие на самой опасной дороге Литвы

Литовская дирекция автомобильных дорог информирует, что из-за высокой температуры деформировались бетонные плиты на некоторых участках магистральной дороги A14 Вильнюс–Утена.

Особую осторожность надо проявить на 68 км этой дороги в Молетском районе и 88 км в Утенском районе: здесь проводят ремонтные работы. Один из таких участков дороги находится у деревни Айстерада, недалеко от озер Малкестас и Малкестайтис.

В этом месте скорость ограничена до 50 км/ч.

Водителей просят обратить внимание на то, что бетонные плиты из-за жары могут подниматься и на других участках этой дороги.

Из-за деформации покрытия на некоторых участках этой дороги может быть ограничена скорость из-за дорожных работ: вместо поднявшихся бетонных плит укладывают асфальт.

Водителей просят быть очень осторожными.

Больше информации о состоянии дороги можно получить на сайте eismoinfo.lt.

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