За выходные дни в Литве было задержано 32 нелегальных мигранта

За минувшие выходные на границе Литвы с Беларусью были задержаны 32 нелегальных мигранта, сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его данным, в субботу в Игналинском районе Литвы были задержаны 12 нелегальных мигрантов, пересекших границу, в воскресенье – десять, в понедельник утром – еще десять.

"Они декларируют, что являются гражданами Ирака, однако есть и сирийцы, граждане Ирана и других стран. Это согласно их заявлениям", – сообщил в понедельник радиостанции LRT Р. Любаевас.

Он отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, когда мигранты прибывают небольшими группами, по 10-15 человек.

В целом в этом году из Беларуси в Литву нелегально пытались попасть почти 450 нелегальных мигрантов. Эта цифра в несколько раз больше, чем за весь прошлый год.

В прошлом году был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году их было 46, а в 2018 – 104.

В последнее время на участке границы с Беларусью усилена охрана границы, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

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