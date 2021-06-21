Ситуация в Каунасе: вместо второй прививки - закрытая дверь центра вакцинации

Читатели портала Kas vyksta Kaune в минувшую субботу сообщили, что остались без второй прививки.

Часть каунасцев, которые ждали вторую прививку, получили напоминание о ревакцинации, но, придя в указанное время, обнаружила, что дверь на запоре.

"Собралось немало получивших сообщения жителей. Мы ждали, нам никто не открывал. Потом вышла девушка и сказала, что сегодня нас прививать не будут. Сообщите об этом, такого не должно быть, людям испортили все выходные", – написал в редакцию каунасец.

Портал обратился за комментарием в Каунасскую поликлинику, когда получим комментарий, статья будет дополнена.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!