После стихийной жары в Литве наступят резкие перемены

Сегодня погоду в Литве обусловит западная часть антициклона. Будет ясно и без осадков. Температура поднимется до 29–34 градусов.

В ночь на вторник погодные условия практически не изменятся, будет ясно и без осадков. Ночью будет 17–22 градуса тепла.

Во вторник днем с запада придет зона высокого давления. Увеличится облачность и влажность, станет душно. После обеда местами, вероятнее всего, на западе пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до 28–33 градусов.

В среду погоду обусловит зона низкого давления. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью будет 17–22 градуса.

В среду днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди с грозами пройдут по всей Литве. Местами ожидаются ливни. Усилится ветер, местами до 15–17 м/с. Воздух прогреется до 27–32 градусов, на море будет 24–26 градусов тепла.

В ночь на Ивана Купалу придет холодный атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди с грозами. На западе ночью будет 16–19 градусов, на востоке 20–21 градус.

В четверг в большинстве районов будут идти кратковременные дожди с грозами. Будет дуть сильный ветер - 15–17 м/с. Днем будет 24–29, на востоке 30–32, а у моря всего 21–23 градуса тепла.

В пятницу ночью местами, а днем во многих районах ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди с грозами. Ночью будет 14–19, днем до 20–25 градусов тепла.

В выходные будет тепло, но уже не жарко. Осадков, вероятно, избежать не удастся.

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