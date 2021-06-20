Волонтеры хотят отвезти детей, сбежавших из Беларуси вместе с родителями, на море: они травмированы

45 детей, приехавших из Беларуси. Вернее, не приехавших, а сбежавших оттуда вместе с родителями. Они никогда не видели настоящего моря – необъятного и бесконечного. В Беларуси моря нет, а в Литве у семьи нет денег, чтобы поехать туда. А ехать детям надо, потому что они – травмированные.

– У них нередко присутствует психологическая травма, связанная с обысками, арестами. Они все это видели собственными глазами, – рассказывает Виолетта Белицкая, председатель общественной организации "Разам".

По словам Виолетты, на психологическое состояние детей влияет и другой факт. В Беларуси социальные службы порой шантажируют родителей: за политическую и социальную активность родителей опека грозит забрать детей из семьи. Доходит до того, что родители боятся выпускать детей на улицу. И, оказавшись в Литве, эти ребята по-прежнему испытывают страх. Его предстоит лечить.

Как говорит Виолетта Белицкая, другие психологические трудности связаны уже с эмиграцией.

– Новая страна, новый язык, новая школа — это дополнительная психологическая нагрузка. Кроме того, эмигранты живут на съемных квартирах, то есть по сравнению с Беларусью их жилищные условия ухудшаются, у ребенка чаще всего нет отдельной комнаты.

Сейчас организация "Разам" хочет вывезти ребят к Балтийскому морю. Для них уже нашли дом в Швянтойи. Чтобы ребенок отдыхал 10 дней, нужно 225 евро. На 45 человек - 10 тысяч евро. Из этой суммы собрано уже 3 тысячи, но остальные 7 тысяч евро взять негде.

Собрать недостающие 7 тысяч общественники надеются за счет добровольных пожертвований. Сбор средств идет в интернете. Связаться с организацией можно по телефону +370 685 27 331 или в телеграмм @razam_lt

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