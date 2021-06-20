Большинство министров будут отдыхать в июле или августе, Шимоните планирует отпуск в то же время

BNS ru.DELFI.lt

Большинство членов правительства планируют на несколько недель уйти отпуск в июле или августе. Премьер-министр Ингрида Шимоните намерена отдохнуть в то же время, но пока неясно, когда именно.

"Премьер-министр планирует взять отпуск на одну-две недели в июле или августе. Она планирует провести отпуск в Литве, чтобы при необходимости вернуться в Вильнюс в любое время", - сообщила BNS ее представитель Раса Якилайтене. Она добавила, что точные сроки отпуска пока неизвестны, "но вероятнее всего - конец июля". На следующей неделе в отпуск уходит министр юстиции Эвелина Добровольска - она ​​будет отдыхать с 23 июня по 2 июля. Политик также запланировала отпуск с 12 по 25 августа. Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, также собирается в этом месяце отдохнуть - с 28 июня, две недели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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