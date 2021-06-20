С какими ценами Швянтойи встречает отдыхающих: салат за 1,5 евро и платная парковка

Всего в 15 км от так называемой летней столицы Паланги еще один приморский город - Швянтойи - известен своими деревянными коттеджными поселками, обезьяньим мостом и улицей Копу, напоминающей улицу Басанавичюса, с кафе, детскими развлечениями и сувенирными магазинами.

Только в Швянтойи немного тише, чем в Паланге - меньше пробок и можно увидеть больше литовцев с семьями с маленькими детьми.

Платная парковка

Приехав в Швянтойи и найдя место для машины, пришлось разочароваться - здесь уже поставили паркоматы. Один час - 2 евро.

Поспешив на ближайший рынок, чтобы обменять бумажные деньги на монеты и объяснив, почему это было необходимо, продавец фруктов начал говорить: "Даже мы, местные жители, недавно узнали, что парковка уже платная. Паркоматы внезапно появились, как грибы после дождя. Все недовольны этим ".

При входе торговую аллею баров, развлечений и различных сувениров и даже купальных костюмов - улицу Копу, понимаешь, что жизнь здесь кипит. Но сразу несколько опрошенных предпринимателей поясняют: "Сейчас полдень воскресенья, большинство отдыхающих лежат на пляже. Приходите сюда в пятницу или субботу вечером, и вы увидите истинное лицо Швянтойи".

Поразительно, но мужские купальники можно купить всего за 6 евро, а цены на женские купальники начинаются от 15 евро.

"Иногда люди приезжают из Вильнюса или Каунаса, оставляют купальные принадлежности дома, поэтому они идут к нам. Рады видеть, что его у моря можно купить по довольно низкой цене. Кроме того, есть женщины, которые любят наряжаться и покупать 2-3 разных комплекта купальных костюмов на двухнедельный отпуск", - пояснила продавец.

Вокруг много арендаторов

На улице Копу и вокруг нее предприниматели арендуют электросамокаты, мотоциклы, велосипеды, скутеры и веломобили, которые популярны среди семей.

"У нас 12 мест, 8, 4 и 2 места. Почасовая стоимость аренды тех, что побольше - 18 евро, те, что поменьше - 12 и 8 евро. Стоимость проката велосипедов в час составляет от 3 до 4 евро, маленьких машинок для детей - 5 евро за 15 минут", - сказал молодой бизнесмен.

Довидас, который арендует поблизости электросамокаты и электрические мотоциклы, сказал: "Теперь вы видите, что у нас есть много свободных самокатов и электрических мотоциклов, а по вечерам в выходные вы вряд ли сможете поймать момент, когда не придется стоять в очереди. Мы не успели зарядить батареи. Хорошо, что наши электрические мотоциклы более мощные - с двойными элементами, поэтому они могут ездить вдвое дольше, иначе пришлось бы заряжаться после часа езды. Теперь незаряженные батареи справляются и с двумя клиентами. Пока они едут с одним элементом батареи, мы заряжаем другой, поэтому движение происходит в течение дня. Основное действие происходит по вечерам".

Стоимость электросамокатов за час - 8 евро, 1,5 часа - 10 евро, цена на электромотоциклы на полчаса - 10 евро, час - 15 евро, 1,5 часа - 20 евро Стоимость скутеров и мопедов - 10-12 евро за час.

Неожиданные цены в столовой

Пройдя чуть дальше, примерно в 200-300 м от моря, в центральной аллее улицы Копу, мы увидели столовую и цены в вывешенном на улице меню: овощной салат с курицей и салат с сыром фета - всего 1,5 евро, треска в тесте - 1,5 евро, отбивная с ананасами - 5,5 евро, чай - 1 евро, кофе - 1,5 евро.

"Ничего себе, какие цены у моря. Я не видел ничего подобного ни на одном морском курорте Литвы", - улыбается вильнюсская семья, анализировавшая низкие цены.

Войдя в уже упомянутую Galeros valgyklą, мы увидели подносы и длинную очередь на самообслуживание.

"Мы хотим поесть вкусно и дешево, поэтому подождем несколько минут. Отпуск ведь, мы никуда не торопимся", - сказала Регина из Пасвалиса.

Правда, есть и такие кафе, где цена на блюда ненамного ниже, чем в ресторанах Паланги. Допустим, в таверне Vikingas за куриную отбивную с соусом из лисичек пришлось бы заплатить 12 евро.

Ближе к морю - много деревянных домиков. Один из них выделялся своим названием: Mano Maljorka.

На некоторых окнах есть надпись "Аренда домика"» и номер телефона.

Случайно выбрав один такой и позвонив, услышали ответ арендатора: "В обычные дни у нас еще есть свободные места, сколько человек хотело бы остановиться? (...) 50 евро в сутки на 2-х человек со всеми удобствами".

На вопрос, сколько этот же коттедж для двух человек в выходные, он ответил: "В выходные до конца лета места больше нет", но после нескольких секунд молчания добавил: "Правда, некоторые отдыхающие уедут в субботу, на следующую неделю нашел бы место на двоих, но цена в сутки уже была бы 60 евро".

Любители плавания не боятся штрафов

Приближаясь к пляжу Швянтойи, необходимл пересечь знаменитый обезьяний мост. По нему ходит довольно много людей, туда и обратно, на пляж или с пляжа, поэтому придется ждать в очереди. Ступать на мостик сначала немного неудобно, поскольку что он вибрирует. Приходится держаться за перила.

Хотя перед восхождением на мост хорошо виден знак: "Пожалуйста, используйте мост безопасно и по прямому назначению! Запрещается: раскачивать мост; лазать по перилам, вешаться на тросы; прыгать с моста". Однако не все замечают эти надписи, особенно дети и молодые люди, которые, рискуя своим здоровьем, залезают на перила посреди моста и прыгают в воду. За это полагаются административные штрафы, но это не пугает молодежь. Они наслаждаются экстремальными развлечениями солнца и воды, а взрослые вокруг ничего не говорят.

Также можно взять напрокат водные велосипеды. Их цена 15 евро в час.

Однако большинство людей можно увидеть на пляже в Швянтойи в воскресенье днем ​​- жизнь здесь кипит.

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