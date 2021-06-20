Предупреждение: тропическая жара не уйдет, на следующей неделе - еще больше сюрпризов

С приходом жаркой погоды у моря - множество людей. Некоторые проводят время на пляже с маленькими детьми, другие стараются спрятаться под зонтиками от солнца. Согласно последнему прогнозу, на следующей неделе температура может подняться до 36 градусов.

"Так и готовились. Это хорошо для ребенка и полезно для нас", - сказала отдыхающая.

"Мы соскучились по солнцу, теплу, морю. Море немного прохладное, но мы постараемся залезть", - говорит другая отдыхающая.

В настоящее время вода в море прогревается до семнадцати градусов. Температура продолжает расти. Правда, хотя погода очень жаркая, купающихся в море не так много. Люди говорят, что море довольно холодное, но это отличный способ освежиться.

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"Дети больше купаются, а мы, старшие, еще боимся. Вода хорошая, теплая", - говорит мужчина.

Другие отдыхающие говорят, что пока столбик термометра не поднимается до тридцати, у моря хорошо, но если температура поднимается выше - приходится искать тень и защищаться.

"Мы уже ждем жары, хочется позагорать, потому что мы все еще белые", - говорит женщина.

Другие также добавляют, что нужно быть осторожным, хотя тепло очень радует.

Те, кто работает на пляжах, говорят, что чем выше температура воздуха, тем больше работы. Спасатели говорят, что в жаркий летний день отдыхающие словно теряют голову, не всегда внимательно присматривают за детьми, поэтому постоянно кто-то носится в море, а взрослые часто на солнце даже засыпают на несколько часов.

"Хочу предупредить, чтобы отдыхающие, которые приходят на пляж, оценили свое здоровье, ответили на вопрос, могут ли они пойти на пляж, если у них есть проблемы со здоровьем, потому что во время пика - больше 30 градусов", - говорит Александрас Сиакки, заместитель директора "Клайпедских пляжей".

Обещают невероятную жару

В ближайшие дни будет очень жарко. По мере увеличения влажности становится все более и более душно.

В ночь на 21 июня вероятность дождя низкая. Ветер слабый. Температура - 17-22 градуса тепла. День ясный и сухой. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м / с. Температура поднимется до 29-34 градусов тепла.

22 июня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью ветер слабый, днем - 5–10 м / с. Температура воздуха ночью 17–22, днем ​​28–33 градуса.

В ночь на 23 июня местами пройдут кратковременные дожди, днем - ливни, грозы. Ветер будет менять направление, ночью слабый, днем ​​5–10 м / с, во время грозы местами порывы достигнут 15–17 м / с. Температура воздуха ночью - 17–22 градуса, днем - ​​27–32 градуса, у моря будет 24–26 градусов тепла.

24 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью ветер слабый, днем ​​- западный, северо-западный, 5–10 м / с. Температура ночью - 16–21, днем - ​​24–29, в восточных районах поднимается до 32, у моря - 21–23 градуса.

В ночь на 25 июня местами, днем ​​- на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью - 14–19, днем ​​- 20–25 градусов.

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