Верига рассказал о том, что нас ждет осенью: сейчас - критическая точка

В связи с быстрым улучшением эпидемиологической ситуации важно не терять бдительность, - говорит член комиссии Сейма по вопросам здравоохранения Юргита Сейонене и бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига. По их мнению, правительство летом должно использовать все возможные инструменты, чтобы призывать население к вакцинации, а это лето, по мнению политиков, является критическим временем перед сентябрем.

Об этом парламентарии говорили в передаче "Тема Delfi".

"Эпидемиологическая ситуация диктует, что сейчас мы можем жить намного свободнее - количество новых случаев заражения значительно и стремительно сокращается. Уменьшается и количество госпитализированных. Видимо, делают свое дело и погодные условия, и темпы вакцинации, которыми Литва действительно может гордиться.

Я думаю, что все эти условия сегодня позволяют нам жить намного свободнее, но не позволяют нам полностью расслабиться - мы должны сохранять бдительность, готовиться к осенне-зимнему сезону, привиться так же быстро, как мы это делали до сих пор", - сказала Ю. Сейонене.

По ее словам, население должно понимать необходимость сохранения эпидемиологической бдительности - соблюдать дистанцию, при необходимости носить маски.

"Как показал пример других стран, состояние тех, кто слишком быстро расслаблялся, даже после успешной вакцинации или других мер эпидемиологического контроля, быстро ухудшалось. Мы можем радоваться, мы можем расслабиться, позволить себе жить более свободно, но мы должны сохранять бдительность и обязательно вакцинироваться", - подчеркнула депутат Сейма.

В правительстве не скрывают, что июнь может стать последним месяцем карантина. Как отметил А.Верига, такой статус важен для технических деталей.

"Правительство решит, нужен ли карантин или достаточно чрезвычайной ситуации на государственном уровне для управления определенными процессами - компенсациями, условиями труда медиков и т. д.", - сказал бывший министр здравоохранения.

Призывают искать новые способы поощрения вакцинации

Оба собеседника говорили о важности того, чтобы правительство нашло новые способы поощрения вакцинации.

"Сделано много, но еще больше предстоит сделать. Важно делать прививки пожилым людям. Здесь можно получить разную критику, но лично я оправдываю различные акции, с помощью которых побуждают к вакцинации не только молодых, но и пожилых жителей", - сказала Ю. Сейонене.

По словам А. Вериги, повод для беспокойства вызывает тот факт, что вакцинировано чуть более половины пожилого населения.

"Больше всего меня беспокоит вакцинация пожилых людей. Хотя мы рады, что Литва входит в число стран, которые лидируют по общему уровню вакцинации, если мы посмотрим на страны ЕС, но если мы посмотрим на группу с наибольшим количеством смертей - 80+, только более 50% жителей этой группы привиты", - отметил парламентарий.

Ю. Сейонене согласилась с А. Веригой, отметив, что в этом деле можно использовать духовенство.

"Духовенство очень хорошее, на самом деле пожилые люди верят и доверяют, просто давайте иметь в виду, что сейчас большая часть пожилых людей, возможно, избегает посещения молитвенных домов, возможно, поступая правильно, берегут себя. Мы должны использовать всех, кто может к этому побудить", - сказал А.Верига.

"Сегодня мы слышим о начале вакцинации детей и подростков, но мы еще не проделали очень серьезную работу - мы не вакцинировали наиболее уязвимые группы жителей", - подчеркнул он.

Со своей стороны Ю. Сейонене также отметила, что необходимо продвигать вакцинацию не только пожилых людей, но и более молодого населения, которое, как показала вторая волна COVID-19, также серьезно болеет.

"Нам нужны все новые и новые стимулы и мотивация, почему они должны приехать и пройти вакцинацию. Я бы не стала переоценивать утилизацию самих вакцин, я думаю, что ситуация аналогичная или даже хуже в других странах ЕС и во всем мире, но необходимо разработать новые меры для поощрения вакцинации - как социальные кампании, так и участие известных людей", - сказала политик.

Подготовка к осени

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что при необходимости паспорт возможностей можно "отключиться" вместе с карантином и будет оставлен на осень. Однако, по мнению Ю. Сейонене, следует хорошо оценить, будет ли это хорошим решением.

"Что касается паспорта возможностей - я не знаю, будет ли принято такое решение о полном отказе от него на лето. Я думаю, людям сначала нужно время, чтобы привыкнуть к какому-то инструменту, а не спешить его отключать. Если осенью снова придется применить аналогичную меру, это вызовет сильное сопротивление общественности", - отметила член Сейма.

Лето, как также подчеркнул А. Верига, будет в основном критическим временем.

"Это время, когда люди отправляются в отпуск, и достучаться до них - будь то медицинские услуги или вакцинация, будет все труднее и труднее, и это время будет иметь решающее значение, чтобы избежать скачков осенью и подготовиться к учебному году в обычном режиме", - сказал экс-министр.

А.Верига также отметил, что для того, чтобы осенью дети могли вернуться в учебные заведения, необходима осведомленность населения.

"Подготовка к открытию системы образования для правительства, безусловно, станет большим вызовом, потому что у нас все еще есть проблемы - дети не вернулись к контактному обучению до лета.

Мы аппелируем к осведомленности жителей, но это главный ключ - правительство не приставит к каждому человеку должностное лицо или специалиста по здравоохранению", - сказал он.

Ю. Сейонене также сказала, что мы не можем быть уверены, что все будет хорошо.

"Никто не может быть спокоен сейчас. Необходимо будет посмотреть, какой будет эпидемиологическая ситуация в Литве и в мире в то время. (…) Все хотят, чтобы как можно больше, может быть, даже 100 процентов детей вернулись к контактному обучению в сентябре. Будет ли это возможно, сейчас к этому активно готовятся", - сказала депутат Сейма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!