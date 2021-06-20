В Клайпеду идет новый груз газа из США

На следующей неделе в Литву прибудет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из США - 12-й такой груз в этом газовом году.

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Aurora с грузом СПГ 138 тыс. кубометров прибудет с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Фрипорт 22-23 июня. Во Фрипорте действует завод сжижения газа компании Freeport LNG.

На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.

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В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 38 небольших судов из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.

Еще один такое небольшой газовоз – Coral Fungia – в пятницу стоит недалеко от берегов Литвы, его прибытие в порт планируется в субботу.

Ранее основная часть грузов газа на терминал прибывала из Норвегии, однако осенью прошлого года возник пожар на заводе по сжижению газа Equinor.

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