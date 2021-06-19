Премьер Литвы: страны Балтии должны не конкурировать за белорусские компании, а помогать людям

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что обязанностью Литвы и Латвии является помощь людям, бегущим от минского режима, а не конкуренция за компании соседней страны.

"Я не думаю, что это какая-то конкуренция. Позиция наших двух стран, а также Польши очень ясна – мы помогаем белорусским людям, которых преследует режим по различным причинам. И это различные люди, это не только представители бизнеса, это и журналисты, и активисты гражданского общества", – заявила в пятницу на пресс-конференции в Риге премьер-министр Литвы.

"Мы просто должны предоставить убежище людям, которые бегут от режима, и сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности", – добавила она.

Об этом И. Шимоните заявила после встречи с латвийским премьером Кришьянисом Криньшем, отвечая на вопрос журналистов о большем количестве белорусских компаний, обосновывающихся в Литве, чем в Латвии.

Премьер утверждает, что обязанностью людей демократического мира является "создание возможности для этих людей в безопасности дождаться тех времен, когда они смогут вернуться к себе домой". Она также сказала, что ситуация не похожа на ту, когда страны конкурируют за инвестиции развитых стран.

"Насколько я понимаю, основная часть этих людей действительно хочет вернуться в Беларусь тогда, когда она будет свободной. (...) Наша цель не конкурировать между собой в том, кто привлечет как можно больше конкретных людей. Вы видите, что многие люди из Беларуси нашил свое место и в Вильнюсе, и в Варшаве, и в Латвии", – пояснила премьер.

"Если только бы мы могли в этом процессе поделиться каким-то опытом, решениями, возможно какими-то финансовыми обязательствами, которые нужны, ведь литовское правительство выделило средства для этих процессов и общается с другими государствами-членами, с Еврокомиссий, и в этом, я думаю, мы должны сотрудничать", – сказала она.

В свою очередь К. Кариньш акцентировал, что обе страны "заинтересованы помочь белорусскому гражданскому обществу".

"То, каким образом ведет себя режим, ни в коем случае нельзя поддерживать, и мы общими усилиями поддерживаем санкции в отношении режима А. Лукашенко", – сказал он.

Все же, латвийский премьер подчеркнул, что скорее всего больше белорусов выбирают Литву по причине более близких исторических связей.

"Исторические связи Литвы и Беларуси теснее, чем между Латвией и Беларусью", – сказал К. Кариньш.

Волна массовых протестов прокатилась по Беларуси после августовских президентских выборов в прошлом году. На них Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, обеспечил себе шестой срок полномочий, однако оппозиция и Запад считают результаты этих выборов фальсифицированными.

Исторические протесты, в ходе которых погибли как минимум четыре человека, в данный момент утихли, однако журналистов и активистов продолжают арестовывать и судить. Кроме того, часть представителей белорусского гражданского общества были вынуждены покинуть страну.

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