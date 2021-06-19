Шимоните: Литва и Латвия одинаково видят угрозу от БелАЭС

Литва и Латвия политически одинаково оценивают исходящую от Белорусской АЭС (БелАЭС) угрозу и вопросы торговли электроэнергией с третьими странами, однако технические аспекты этой торговли будут рассматриваться далее, говорят главы правительств обеих стран.

"Один из важнейших моментов, что я могла бы сказать после этой встречи - что политическая оценка ситуации абсолютно такая же и у правительства Литвы, и у правительства Латвии: БелАЭС небезопасна, она представляет угрозу, ее электроэнергии не должно быть на рынках Евросоюза (ЕС) или стран Балтии, на рынках наших стран, за исключением технического потока, который пока еще нужен", - сказала журналистам премьер Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Латвию.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш подчеркнул, что правительство его страны приняло решение не торговать белорусским электричеством.

"Относительно торговли электроэнергией с третьими странами на политическом уровне, кажется, мы одного мнения, а вопросы технического характера подлежат решению", - сказал К. Кариньш на совместной пресс-конференции.

Он заверил, что если говорить о третьих странах, то Латвия торгует электроэнергией только с Россией.

"В Латвии нет возможности торговать белорусской электроэнергией, прежде всего, физически существует преграда, то есть у Латвии нет промежуточной электроэнергетической перемычки с Беларусью. И также в аспекте торговли - такой электроэнергии на рынке не может быть", - сказал Кариньш.

"Если есть, то есть электроэнергия третьей страны, то это может быть из России с соответствующим сертификатом происхождения электроэнергии", - объяснил он.

Премьер Литвы, в свою очередь, сказала, что все технические вопросы потоков электроэнергии должны со временем решить соответствующие эксперты.

"Мне как главе правительства Литвы, наверное, очень важно убедиться, что политически у нас нет никаких расхождений во взглядах на эту тему, и нашу договоренность, что те вопросы, которые связаны с потоками и другим, ну, можно сказать, наверное, с техническими вопросами, имеющими иногда и политические последствия, в ближайшие время должны обсудить при встрече люди из наших распределительных сетей, инфраструктуры и министерств энергетики", - сказала премьер.

По словам Шимоните, Литва добивается договоренности о новой трехсторонней методике, которая была бы приемлема для всех трех государств.

"Я очень надеюсь, что уполномоченные нами коллеги смогут достигнуть этого решения в рационально кратчайшие сроки", - сказала она.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее ставил целью договориться о новой методике до конца июня.

Крейвис говорил, что утвержденная и применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.

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