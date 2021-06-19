Ночью в Вильнюсе задержан нетрезвый военный

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Foto: Telšių aps. VPK

19 июня ночью, в 00.54 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Шило и Виршупё, был остановлен автомобиль Dodge Grand Caravan, которым управлял в свободное от службы время нетрезвый (2,29 промилле) военный Литовской армии.