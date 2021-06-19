Паромы на косу ходят без остановки: если придерживаться графика, будут огромные заторы

В Литве потеплело, поэтому многие жители решили отправиться на море, однако многим отдых омрачают километровые заторы. А если вы решили отправиться на Куршскую косу, то переезд станет для вас настоящим испытанием.

Паромы в выходные дни работают без перерыва, никто не придерживается установленного графика, кроме того, ходят три парома. Заторы со стороны Клайпеды появляются с 6 ч. утра в субботу и понемногу рассасываются к обеду. После обеда появляется немало возвращающихся назад. А в воскресенье во второй половине дня почти каждое летнее воскресенье стоят километровые заторы.

Дарюс Унджис, представитель АО Smiltynės perkėla, kadсказал, что работают четыре парома.

"3 парома работают на Новой переправе (ул. Нямуно, 8, они перевозят автомобили и пассажиров), еще один - на Старой переправе (ул. Данес, 1, только пассажиров). Летом каждый день в среднем переправляют 3600 автомобилей и 15 000 пассажиров. В выходные дни машин бывает 3700-5500, а пассажиров по 20 000 в день (зависит от погоды и мероприятий)", – сказал он.

Унджис сказал, что уменьшить заторы можно, если пользоваться мобильным приложением Smiltynės perkėla.

"С помощью приложения можно в живую наблюдать за тем, что происходит на переправе. В приложении есть вся актуальная информация (изменение графиков и т.д). Можно также купить электронный билет. Главное в пути - хорошее настроение, необходимая информация и планирование времени поездки", – сказал он.

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