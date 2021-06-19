Коронавирус в Литве: 75 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 75 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в субботу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5998 молекулярных (ПЦР) и 8340 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 72,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1%.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 27 8328 человек.

Коронавирус унес жизни 4364 человек.

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