Из списка пораженных ковидом стран вычеркнуты 10 государств и три острова

Поскольку значительно улучшилось эпидемиологическое положение, из списка пораженных вычеркнули 10 европейских стран и три острова. Это значит, что приезжим из этих стран не нужны ни тесты, ни изоляция.

Обновленный список вступит в силу с 21 июня. В нем не останется Австрии, Болгарии, Чехии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Майорка и Мадейра. Эти страны и острова вошли в зеленую зону Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Сдавать тест на COVID-19 и изолироваться на 10 дней должны приезжающие из стран красной и серой зон, приезжие из стран желтой зоны должны сдавать тесты.

Третьи страны (т.е. страны, не входящие в Европейскую экономическую зону) входят в серую зону.

С понедельника действуют следующие правила изоляции:

• вернувшимся из заграницы детям до 7 лет не рекомендуется посещать дошкольно-воспитательные учреждения, если изолируются взрослые, которые были с ними в поездке (на время изоляции близких);

• детям 7-16 лет изолироваться не надо, если есть отрицательный ПЦР тест на ковид, сделанный не раньше чем за 72 ч до прибытия или антигенный тест не раньше 48 ч.

Если тест сдают в Литве, то ребенок должен изолироваться до получения отрицательного ответа.

С 17 июня действуют и другие актуальные для путешественников требования - тестироваться и изолироваться не надо, если человек переболел ковид и факт болезни был подтвержден ПЦР тестом не раньше чем за 180 дней до прибытия в Литву

В случае с привитыми людьми исключения касаются через две недели после второй прививки, необходимой для полной вакцинации.

Тестироваться и изолироваться не должны и те, кто переболел коронавирусом, а потом привился одной дозой вакцины (через 14 дней после вакцинации).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!