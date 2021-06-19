В Вильнюсе на перекрестке сбита женщина

ru.DELFI.lt

18 июня, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. Наудардуко, на пешеходном переходе водитель автомобиля Ford сбил женщину. Пострадавшую женщину автомобиль тащил около 10 м.

На дороге остались лежать вещи и ботинки женщины. Автомобилем управлял молодой водитель. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!