Жители Литвы массово едут на курорты, полиция усиливает контроль

Жители Литвы съехались на курорты, а между тем не дремлют и воры. Они сметают все, что оставляют без присмотра, поэтому были усилены наряды полиции. Только в Паланге дежурит в три раза больше стражей порядка, по всей Литве полиция патрулирует на машинах, мотоциклах, на сегвеях, гироскутерах и даже на квадроциклах.

Больше всего внимания уделять литовскому взморью, куда съезжается особенно много отдыхающих.

"Только в Паланге полицейских летом дежурит в три раза больше обычного (...). В этом году на курорте в первый раз будет патрулировать конная полиция – полицейские на лошадях будут дежурить в парках, около дюн – там, куда сложно приехать на автомобиле", – сказала представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене.

По ее словам, полицейские постоянно напоминают отдыхающим, насколько важно заботиться о безопасности своих вещей.

"Пока скачка преступлений в Паланге нет, но уже фиксируются первые кражи из автомобилей, на пляжах, где крадут оставленные без присмотра вещи. Чаще всего крадут компьютеры, смартфоны, сумки, кошельки, украшения, велосипеды, самокаты и т.д. Отдыхающие часто оставляют личные вещи без присмотра, а этого делать нельзя - хозяева в ответе за сохранность своих вещей.

Летом у моря фиксируется больше ПДД, случаев, когда автомобили оставляют в неположенном месте. Часто нарушают общественный порядок - люди забываются и шумят, поэтому часто фиксируются жалобы в связи с шумом", – сказала Грауслене.

Полиция напоминает, что на пляжи не стоит возить дорогие вещи, а если вы принесли с собой большие суммы денег или что-то ценное, то не спускайте с них глаз.

Нельзя оставлять ценные вещи и в автомобилях – не только в салонах. но и в багажнике, особенно, если их помещают туда, когда машину оставляют на стоянке. Важно проверить, закрыты ли в машине окна, люк, двери, включить сигнализацию.

Велосипеды рекомендуется оставлять на хорошо видном месте и пристегивать.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис напомнил, что этими правилами важно руководствоваться не только у моря, но и в других местах отдыха, где собирается много людей.

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