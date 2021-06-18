Предприниматель о нехватке строителей: если работать будет некому, то цены значительно вырастут

Поскольку Беларусь ограничивает выезд своих граждан, в Литву не могут приехать работники, а это серьезные проблемы для строительного сектора, сказал гендиректор Hanner Арвидас Авулис. По его словам, если ситуация не изменится, последствия будут серьезными.

"Мы испытываем массу неудобств. Это актуальная и острая тема. Что касается границы с Беларусью, не могу сказать, открыта она или нет. Иногда удается проехать, а иногда людям не дают выехать из Беларуси, тогда пытаются выехать через границу с Латвией. По данным за прошлую неделю, должны были приехать рабочие, но не приехали. Мы их не нанимаем, мы заключаем договор с субподрядчиками, которые нам и сообщают, что рабочие не приехали. ы каждый день фиксируем число работников на разных объектах, когда оно снижается, просим объяснений", – сказал Авулис.

По его словам, если ничто не изменится, последствия будут серьезными. "Это более серьезная проблема чем пандемия, если некому будет работать, цены так поднимутся, что мало не покажется. Это закон экономики, если чего-то не хватает, начинают расти цены. Будем нанимать рабочих за более высокую плату, ведь нельзя оставлять недостроенные здания", – сказал он.

На вопрос, разве не компенсируют нехватку белорусов украинцы, предприниматель сказал, что их нельзя сравнивать.

"С украинцами ситуация такова, что в какой-то момент их было много в Литве, но их отношение к работе, качество работ разочаровали. Поэтому если не будет белорусов, видимо, придется вернуться к украинцам, но с белорусами намного проще и легче работать, чем с украинцами", – сказал он.

На вопрос, как обстоят дела с литовцами, Авулис сказал, что они сейчас работают в Норвегии, Швеции, Финляндии и Ирландии.

"Принцип простой. В этих странах недвижимость в 2-3 раза дороже, чем в Литве, поэтому зарплаты выше как минимум в два раза. Люди выбирают, где платят больше. Другая часть работников летом уходит "в тень". Строят немало частных домов, там платят наличными", – сказал он.

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