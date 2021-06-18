17 июня этот штамм выявили у приехавшего в Литву гражданина Узбекистана. Коронавирус у него диагностировали во время профилактического тестирования, когда человек находился в изоляции.
НЦОЗ решил проверить на COVID-19 работников компаний, в которых трудоустраивают заболевших иностранцев, даже если они с этими приезжими не контактировали.
Кроме того, сейчас выясняют, кто сидел в самолете ярдом с человеком, у которого установили индийский штамм.
По данным НЦОЗ, гражданин Узбекистана прилетел в Вильнюс 31 мая, отсюда уехал в Клайпеду, где был изолирован.
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